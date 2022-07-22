Аналитик Алмонд: поездка Путина в Тегеран может положить начало антизападному альянсу

Визит президента России Владимира Путина в Тегеран для трёхсторонней встречи с лидерами Ирана и Турции может положить начало новому антизападному альянсу. Об этом сообщил директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.

По его словам, слова помощника российского президента Юрия Ушакова о намерении Москвы и Тегерана вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства можно рассматривать как предупреждение для Запада.

«Ещё одним серьёзным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече (турецкого лидера Реджепа Тайипа. — RT) Эрдогана», — написал Алмонд в статье для газеты Daily Mail.

Он предупредил, что трёхсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции может стать началом нового альянса, который будет противостоять Западу.

Ранее Путин заявил о совпадении позиций России и Ирана по многим вопросам.