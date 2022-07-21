Евросоюз ввёл санкции против вице-премьера Белоусова и мэра Москвы Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер России Андрей Белоусов включены в новый санкционный список Евросоюза.

В журнале ЕС Белоусов назван «членом ближайшего окружения Владимира Путина», который «отвечает за экономический рост России и стабилизацию российских рынков».

Сергей Собянин, как заявили европейские чиновники, выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса.

Также санкции ЕС распространяются на полпреда президента в СКФО Юрия Чайку и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Кроме того, Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России. В список, в частности, попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», фонд «Русский мир», а также актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.