МИД России внёс в стоп-лист 39 представителей силовых структур Австралии

Министерство иностранных дел России вводит персональные санкции в отношении представителей силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии. В перечень попали 39 человек.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу акта Магнитского Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — сообщило министерство.

В список попали в том числе шесть заместителей министра внутренних дел Австралии.

«В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — подчеркнуло министерство.

1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.

Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Как отметил российский посол Алексей Павловский, отношения между Канберрой и Москвой достигли самой низкой точки за десятилетия из-за политики австралийской стороны.