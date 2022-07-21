МИД России внёс в стоп-лист 39 представителей силовых структур Австралии

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России вводит персональные санкции в отношении представителей силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии. В перечень попали 39 человек.
МИД России внёс в стоп-лист 39 представителей силовых структур Австралии
  • globallookpress.com

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу акта Магнитского Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — сообщило министерство.

В список попали в том числе шесть заместителей министра внутренних дел Австралии.

«В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — подчеркнуло министерство.

1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.

Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Как отметил российский посол Алексей Павловский, отношения между Канберрой и Москвой достигли самой низкой точки за десятилетия из-за политики австралийской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить