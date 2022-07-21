МИД России внёс в стоп-лист 39 представителей силовых структур Австралии
- globallookpress.com
«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу акта Магнитского Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный стоп-лист 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — сообщило министерство.
В список попали в том числе шесть заместителей министра внутренних дел Австралии.
«В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — подчеркнуло министерство.
1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.
Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
Как отметил российский посол Алексей Павловский, отношения между Канберрой и Москвой достигли самой низкой точки за десятилетия из-за политики австралийской стороны.