Посол Павловский прокомментировал отношения России и Австралии
«Хотелось бы сказать что-то позитивное о российско-австралийских отношениях, но увы! Они достигли, вероятно, самой низкой точки за десятилетия», — цитирует Павловского ТАСС.
Он отметил, что все существовавшие формы сотрудничества между странами разрушены австралийской стороной.
«Причём по причинам, никак не связанным с собственными интересами, а лишь для того, чтобы не отстать от союзников», — пояснил Павловский.
1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.
Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
В мае власти Австралии ввели санкции в отношении ряда журналистов и госслужащих из Российской Федерации.