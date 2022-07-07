Посол Павловский прокомментировал отношения России и Австралии

Отношения между Канберрой и Москвой достигли самой низкой точки за десятилетия из-за политики австралийской стороны. Об этом в эфире радиостанции ABC заявил российский посол в Канберре Алексей Павловский.

«Хотелось бы сказать что-то позитивное о российско-австралийских отношениях, но увы! Они достигли, вероятно, самой низкой точки за десятилетия», — цитирует Павловского ТАСС.

Он отметил, что все существовавшие формы сотрудничества между странами разрушены австралийской стороной.

«Причём по причинам, никак не связанным с собственными интересами, а лишь для того, чтобы не отстать от союзников», — пояснил Павловский.

1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.

Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

В мае власти Австралии ввели санкции в отношении ряда журналистов и госслужащих из Российской Федерации.