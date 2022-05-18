Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов

Власти Австралии ввели санкции в отношении ряда журналистов и госслужащих из Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского МВД.

В частности, ограничения вводятся в отношении гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Сергея Брилёва.

Также в санкционные списки включили врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королёва и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Николая Богдановского.

Кроме того, рестрикции были введены в отношении российской частной военной компании «Вагнер».

Ранее власти Австралии ввели санкции в отношении 147 граждан Российской Федерации.