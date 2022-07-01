Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России
Об этом сообщает ТАСС.
Ограничения ввели, в том числе, в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, председателя правления Банка Россия Михаила Клишина и гендиректора Росгеологии Сергея Горькова.
27 июня сообщалось о том, что ужесточать санкции против России продолжит Япония. В ближайшее время страна планирует внести в санкционный список более 160 российских юридических и физических лиц.