Госминистр Германии призвала учреждения культуры экономить энергию

Госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот попросила культурные учреждения экономить энергию на фоне роста цен на энергоносители.

Как заявила Рот, события на Украине «затрагивают все сферы жизни».

«Сектору культуры также грозят болезненные сокращения из-за роста цен на энергоносители и нехватки запасов газа. Артефакты и архивные материалы, нуждающиеся в особой защите, требуют энергоёмких климатических условий, чтобы иметь возможность сохранить их для будущих поколений», — цитирует её ТАСС.

Сфера культуры должна внести свой вклад в экономию энергии, отметила Рот.

Накануне президент России Владимир Путин назвал бредом и сумасшествием распространяющиеся в Евросоюзе призывы экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его.

Как отмечал в апреле глава германского Минэкономики Роберт Хабек, Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.