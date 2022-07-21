Госминистр Германии призвала учреждения культуры экономить энергию
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Как заявила Рот, события на Украине «затрагивают все сферы жизни».
«Сектору культуры также грозят болезненные сокращения из-за роста цен на энергоносители и нехватки запасов газа. Артефакты и архивные материалы, нуждающиеся в особой защите, требуют энергоёмких климатических условий, чтобы иметь возможность сохранить их для будущих поколений», — цитирует её ТАСС.
Сфера культуры должна внести свой вклад в экономию энергии, отметила Рот.
Накануне президент России Владимир Путин назвал бредом и сумасшествием распространяющиеся в Евросоюзе призывы экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его.
Как отмечал в апреле глава германского Минэкономики Роберт Хабек, Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.