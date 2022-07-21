Госминистр Германии призвала учреждения культуры экономить энергию

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Госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот попросила культурные учреждения экономить энергию на фоне роста цен на энергоносители.
Госминистр Германии призвала учреждения культуры экономить энергию
  • AFP
  • © Carsten Koall / POOL

Как заявила Рот, события на Украине «затрагивают все сферы жизни».

«Сектору культуры также грозят болезненные сокращения из-за роста цен на энергоносители и нехватки запасов газа. Артефакты и архивные материалы, нуждающиеся в особой защите, требуют энергоёмких климатических условий, чтобы иметь возможность сохранить их для будущих поколений», — цитирует её ТАСС.

Сфера культуры должна внести свой вклад в экономию энергии, отметила Рот.

Накануне президент России Владимир Путин назвал бредом и сумасшествием распространяющиеся в Евросоюзе призывы экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его.

Как отмечал в апреле глава германского Минэкономики Роберт Хабек, Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

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