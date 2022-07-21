Пелоси не стала обсуждать свой возможный визит на Тайвань после предостережения Байдена

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не стала обсуждать планы своих рабочих поездок после того, как президент Джо Байден отметил несвоевременность её возможного визита на Тайвань.

«Я никогда не обсуждаю планы своих поездок в интересах безопасности. Так что и сейчас обсуждения не будет», — сказала Пелоси журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Байден ранее, сославшись на Пентагон, отметил, что поездка на Тайвань — «не хорошая идея прямо сейчас».

Китай МИД ранее потребовал от США отменить визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая.

По информации Financial Times, Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Вместе с этим китайские специалисты допустили, что визит Пелоси может рассматриваться китайской стороной как провокация стратегического уровня.

Пекин, по мнению экспертов, может дать США военный ответ, последствия которого окажутся для Вашингтона тяжёлыми.