Global Times допустила военный конфликт между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Китай может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

Китайские специалисты допустили, что визит Пелоси может рассматриваться китайской стороной как провокация стратегического уровня.

Пекин, по мнению экспертов, может дать США военный ответ, последствия которого окажутся для Вашингтона тяжёлыми.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян отметил, что американские власти недооценивают решимость Пекина в этом вопросе, поэтому максимально провоцируют Пекин, чтобы посмотреть на реакцию геополитического соперника.

По информации Financial Times, Пелоси планирует посетить Тайвань в августе, чтобы «продемонстрировать поддержку Тайбэя». Если визит состоится, то это будет первая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань за последние 25 лет.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что КНР требует от США отменить визит Пелоси на Тайвань.

Подобный шаг Пекин будет рассматривать как нарушение принципа единого Китая.