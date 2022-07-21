В Литве обсудили обновлённые правила транзита в Калининград

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В Литве прошло заседание комиссии, отвечающей за обновлённые правила транзита в Калининград с учётом рекомендаций Еврокомиссии, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
В Литве обсудили обновлённые правила транзита в Калининград
  • AFP
  • © Philip Davali / Ritzau Scanpix

«Обсудили процедуру, как должен будет выглядеть контроль за количеством, как считать, какие данные собирать. Я себе так представляю, что теперь «Литовские железные дороги» должны будут информировать об этом российскую сторону», — цитирует её РИА Новости.

По словам Шимоните, после этого можно будет подавать заявки.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что ожидает принятия решения Литвой о транзите товаров в Калининград на текущей неделе.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

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