Захарова высказалась о возможности созыва саммита ядерной «пятёрки»
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Об этом она сказала на брифинге.
«Возможность созыва саммита ядерной «пятёрки» пока не просматривается. Тем не менее это предложение не убрано со стола, как говорят дипломаты. Возможно, когда Запад придёт в себя, к нему можно будет вернуться», — цитирует её РИА Новости.
По словам представительницы МИД, проблема с созывом саммита связана в первую очередь с отношением западных партнёров к возможности переговоров.
Ранее Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о неготовности главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова к диалогу на саммите в Индонезии.