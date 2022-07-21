Захарова высказалась о возможности созыва саммита ядерной «пятёрки»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложение о созыве саммита ядерной «пятёрки» остаётся в силе, однако возможность проведения мероприятия «пока не просматривается».

Об этом она сказала на брифинге.

«Возможность созыва саммита ядерной «пятёрки» пока не просматривается. Тем не менее это предложение не убрано со стола, как говорят дипломаты. Возможно, когда Запад придёт в себя, к нему можно будет вернуться», — цитирует её РИА Новости.

По словам представительницы МИД, проблема с созывом саммита связана в первую очередь с отношением западных партнёров к возможности переговоров.

Ранее Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о неготовности главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова к диалогу на саммите в Индонезии.