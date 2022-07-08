Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ о неготовности Лаврова к диалогу

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о неготовности главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова к диалогу на саммите в Индонезии.
Захарова назвала чушью слова главы МИД ФРГ о неготовности Лаврова к диалогу
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

В своём Telegram-канале Захарова обратила внимание на заявление Бербок о том, что российский министр якобы провёл большую часть переговоров на СМИД G20 в Индонезии не в помещении, а за его пределами. Также Бербок утверждала, что это якобы указывает на неготовность российских властей к диалогу.

«За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», — написала Захарова.

Она рассказала, что Лавров находился в зале с момента начала заседания, а примерно через два часа ушёл на переговоры с коллегами по форуму в соседнюю комнату. Также она заявила, что Лавров отработал заседание, посетил ужин от имени организаторов, провёл многочисленные двусторонние контакты и пообщался с международными СМИ. 

Представитель МИД считает, что Бербок допустила подобное высказывание в связи с провалом плана стран G7 по бойкоту России.

«Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», — констатировала Захарова.

Ранее Лавров заявил, что на совещании глав МИД G20 западные министры не смогли ответить на неудобные вопросы, которые задала Россия.

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