Лавров: Запад не ответил на неудобные вопросы России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИД G20 западные министры не смогли ответить на неудобные вопросы, которые задала Россия.

«Полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам. Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, «двадцатка» и создавалась», — рассказал российский министр про итоги совещания.

Ранее Лавров по итогам участия в совещании глав МИД G20 заявил о попытках Запада искусственно блокировать поставки российского зерна.