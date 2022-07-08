Лавров: Запад не ответил на неудобные вопросы России
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«Полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам. Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, «двадцатка» и создавалась», — рассказал российский министр про итоги совещания.
Ранее Лавров по итогам участия в совещании глав МИД G20 заявил о попытках Запада искусственно блокировать поставки российского зерна.