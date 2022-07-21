Медведев: американцы избрали президентом «странного дедушку с деменцией»
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Их (Запада. — RT) грехи... в том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», — написал он в Telegram.
Ранее Медведев перечислил 11 «грехов», в которых сейчас обвиняют Россию.
Так, на Западе страну обвиняют в том, что президент США Джо Байден иногда путает слова во время своих выступлений, в том, что в США можно голосовать по почте, а также в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».
В ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.
До этого он перепутал Швейцарию и Швецию, выступая на тему расширения НАТО.
Также Байден несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.