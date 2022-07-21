Медведев: американцы избрали президентом «странного дедушку с деменцией»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что американцы избрали государственным лидером «странного дедушку с деменцией».

«Их (Запада. — RT) грехи... в том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», — написал он в Telegram.

Ранее Медведев перечислил 11 «грехов», в которых сейчас обвиняют Россию.

Так, на Западе страну обвиняют в том, что президент США Джо Байден иногда путает слова во время своих выступлений, в том, что в США можно голосовать по почте, а также в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».

В ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.

До этого он перепутал Швейцарию и Швецию, выступая на тему расширения НАТО.

Также Байден несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.