Медведев перечислил 11 «грехов», в которых обвиняют Россию

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил в своём Telegram-канале 11 «грехов», в которых сейчас обвиняют Россию.

«Наши грехи (в чём виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое», — написал он.

В списке также оказалось провоцирование введения санкций, которые нанесли вред «беззащитным» европейским компаниям.

Также, как уточняется в сообщении, Россия виновата в том, что американский президент Джо Байден иногда путает слова во время своих выступлений, в том, что в США можно голосовать по почте, а также в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».

Также среди российских грехов значатся отставки европейских лидеров.

Медведев обозначил, что список является открытым и его можно «пополнить».

Ранее Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.