Власти Великобритании запретили импорт золота из России

В Великобритании вступил в силу запрет на импорт золота из России, следует из заявления на официальном сайте британского правительства о внесении поправок в Положение об антироссийских санкциях.

«Эта поправка запрещает импорт... золота, а также приобретение, поставку и доставку прямым или непрямым путем этих продуктов... Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции будут согласованы 21 июля до 10:00, они вступят в силу после опубликования в официальном журнале.

Эмбарго на импорт российских нефти и угля вступит в силу 31 декабря 2022 года.