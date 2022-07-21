Великобритания введёт запрет на импорт нефти и угля из России

Власти Великобритании внесли поправку в Положение об антироссийских санкциях, предполагающую запрет на импорт нефти, нефтепродуктов и угля из России.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции... а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путём этих продуктов», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Эмбарго на импорт российской нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

По данным Daily Express, Лондон покупает российскую нефть в обход санкций.