Великобритания введёт запрет на импорт нефти и угля из России
- AP
«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции... а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путём этих продуктов», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Эмбарго на импорт российской нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года.
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.
По данным Daily Express, Лондон покупает российскую нефть в обход санкций.