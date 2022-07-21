Володин: Байдену нужно продолжение конфликта на Украине для удержания власти

Президенту США Джо Байдену выгодно продолжение боевых действий на Украине, так как это способ удержания власти для него, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет. В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим», — написал он в своём Telegram.

Володин подчеркнул, что, в то время как, цепляясь за свою власть, Байден ввергает весь мир в вооружённый конфликт, Украина потеряла суверенитет и находится на грани самораспада.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.