Володин: Байдену нужно продолжение конфликта на Украине для удержания власти
- AP
«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет. В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим», — написал он в своём Telegram.
Володин подчеркнул, что, в то время как, цепляясь за свою власть, Байден ввергает весь мир в вооружённый конфликт, Украина потеряла суверенитет и находится на грани самораспада.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.
9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.
При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.