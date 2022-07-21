Байден сообщил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды в штате Делавэр, где проходило его детство.

Американский лидер рассказал, что в Делавэре находилось большое количество нефтеперерабатывающих заводов, в связи с чем во время холодов водители были вынуждены «смывать нефтяные пятна» со стёкол.

«Вот почему у меня и большого числа других людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — приводит New York Post слова Байдена во время выступления в штате Массачусетс.

Позднее в Белом доме разъяснили, что у американского лидера были «немеланомные опухоли кожи», которые были удалены до вступления Байдена в должность президента США.

В ноябре врачи произвели операцию по удалению у Байдена доброкачественного, но потенциально предракового образования — трубчатой аденомы.