Посол Китая: в случае начала новой холодной войны в ней не будет победителей
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«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие... Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай её не хочет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет победителя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что Соединённые Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с Россией, а это было бы чревато ядерной эскалацией.