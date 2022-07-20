Посол Китая: в случае начала новой холодной войны в ней не будет победителей

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Китай не желает начала новой холодной войны, в случае её начала все участники окажутся среди проигравших. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.
Посол Китая: в случае начала новой холодной войны в ней не будет победителей
  • Gettyimages.ru

«В новой холодной войне не будет победителей, только проигравшие... Ни одна страна не хочет холодной войны, Китай её не хочет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет победителя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что Соединённые Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с Россией, а это было бы чревато ядерной эскалацией. 

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