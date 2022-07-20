В США рассматривают возможность обучения украинских пилотов
- РИА Новости
«Что касается лётной подготовки, то мы рассматриваем разного рода варианты... но решение насчёт всего этого не было принято», — цитирует его ТАСС.
Милли также сообщил, что США обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с поставленными РСЗО HIMARS.
Член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова ранее заявила, что, несмотря отрицания администрации президента США Джо Байдена, в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, курирующие деятельность разведки, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ.