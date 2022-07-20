В США рассматривают возможность обучения украинских пилотов

В США рассматривают дополнительные возможности подготовки украинских военных, в числе обсуждаемых вариантов — обучение пилотов, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

«Что касается лётной подготовки, то мы рассматриваем разного рода варианты... но решение насчёт всего этого не было принято», — цитирует его ТАСС.

Милли также сообщил, что США обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с поставленными РСЗО HIMARS.

Член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова ранее заявила, что, несмотря отрицания администрации президента США Джо Байдена, в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, курирующие деятельность разведки, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ.