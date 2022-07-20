В США рассматривают возможность обучения украинских пилотов

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В США рассматривают дополнительные возможности подготовки украинских военных, в числе обсуждаемых вариантов — обучение пилотов, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
В США рассматривают возможность обучения украинских пилотов
  • РИА Новости

«Что касается лётной подготовки, то мы рассматриваем разного рода варианты... но решение насчёт всего этого не было принято», — цитирует его ТАСС.

Милли также сообщил, что США обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с поставленными РСЗО HIMARS.

Член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова ранее заявила, что, несмотря отрицания администрации президента США Джо Байдена, в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, курирующие деятельность разведки, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ.

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