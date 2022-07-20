В ООН получили письмо с призывом повлиять на власти Киева для закрытия сайта «Миротворец»
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«Я могу лишь подтвердить получение письма», — сказал он.
От других комментариев представитель всемирной организации отказался.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее отметил, что в базе сайта содержатся личные данные 327 несовершеннолетних.
В октябре 2021 года 12-летняя Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». Данные девочки оказались в этой базе.