В ООН получили письмо с призывом повлиять на власти Киева для закрытия сайта «Миротворец»

Заместитель официального представителя Генсекретаря ООН Фархан Хак подтвердил, что организация получила письмо от постпреда России с призывом повлиять на власти Киева для закрытия сайта «Миротворец».

«Я могу лишь подтвердить получение письма», — сказал он.

От других комментариев представитель всемирной организации отказался.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее отметил, что в базе сайта содержатся личные данные 327 несовершеннолетних.

В октябре 2021 года 12-летняя Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». Данные девочки оказались в этой базе.