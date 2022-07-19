Россия передаст ООН материалы о включении данных 327 детей в базу украинского «Миротворца»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона передаст Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу материалы о включении данных 327 детей в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом он заявил на заседании СБ ООН.

«Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Сегодня мы передадим информацию об этом Генеральному секретарю», — цитирует его РИА Новости.

В октябре 2021 года 12-летняя Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец». Данные девочки оказались в этой базе.