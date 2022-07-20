Делегация России в ОБСЕ: страны ЕС воюют с Россией руками украинцев по указке США
- Legion-Media
«Сегодня по указке американцев вся Европа воюет с Россией руками украинцев», — сказала она в ходе пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Жданова подчеркнула, что, несмотря отрицания администрации президента США Джо Байдена, в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, курирующие деятельность разведки, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ.
Глава Минобороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Запад продолжит поиск новых путей оказания долгосрочной военной помощи Киеву — боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.