Страны Европы по указке США ведут войну с Россией руками украинцев, заявила член российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова.

«Сегодня по указке американцев вся Европа воюет с Россией руками украинцев», — сказала она в ходе пленарного заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Жданова подчеркнула, что, несмотря отрицания администрации президента США Джо Байдена, в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, курирующие деятельность разведки, снабжение оружием и обучение солдат ВСУ.

Глава Минобороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Запад продолжит поиск новых путей оказания долгосрочной военной помощи Киеву — боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.