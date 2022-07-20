Власти Северной Македонии запретили экспорт пшеницы, муки, дров и гранул для отопления

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В Северной Македонии приняли решение до конца года запретить экспорт пшеницы и пшеничной муки, а также дров и гранул для отопления на фоне кризиса на мировых рынках и ситуации на Украине.
Власти Северной Македонии запретили экспорт пшеницы, муки, дров и гранул для отопления
  • РИА Новости

«Правительство приняло решение до конца года, 31 декабря 2022, ограничить экспорт пшеницы и пшеничной муки... необходимо предотвратить возможные нарушения на рынке страны в отношении основных продуктов питания для населения», — говорится в заявлении главы Минэкономики республики Крешника Бектеши.

Те же ограничения коснутся вывоза дров для отопления и гранул за пределы страны.

Евросоюз ранее приступил к переговорам с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии

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