Власти Северной Македонии запретили экспорт пшеницы, муки, дров и гранул для отопления

В Северной Македонии приняли решение до конца года запретить экспорт пшеницы и пшеничной муки, а также дров и гранул для отопления на фоне кризиса на мировых рынках и ситуации на Украине.

«Правительство приняло решение до конца года, 31 декабря 2022, ограничить экспорт пшеницы и пшеничной муки... необходимо предотвратить возможные нарушения на рынке страны в отношении основных продуктов питания для населения», — говорится в заявлении главы Минэкономики республики Крешника Бектеши.

Те же ограничения коснутся вывоза дров для отопления и гранул за пределы страны.

Евросоюз ранее приступил к переговорам с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.