Власти Северной Македонии запретили экспорт пшеницы, муки, дров и гранул для отопления
- РИА Новости
«Правительство приняло решение до конца года, 31 декабря 2022, ограничить экспорт пшеницы и пшеничной муки... необходимо предотвратить возможные нарушения на рынке страны в отношении основных продуктов питания для населения», — говорится в заявлении главы Минэкономики республики Крешника Бектеши.
Те же ограничения коснутся вывоза дров для отопления и гранул за пределы страны.
Евросоюз ранее приступил к переговорам с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.