Путин: золотой миллиард занял ведущие позиции за счёт грабежа других народов
- РИА Новости
«Конечно, этот золотой миллиард неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счёт грабежа других народов — и в Азии, и в Африке», — заявил он.
Российский лидер выразил уверенность, что западные страны не могут предложить миру модель будущего и поэтому панически боятся, что другие государства могут представить свои варианты нового мироустройства.
Кроме того, Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты.
20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.