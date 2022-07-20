Путин: золотой миллиард занял ведущие позиции за счёт грабежа других народов

Так называемый золотой миллиард населения занял ведущие позиции в мире во многом за счёт грабежа других народов, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Конечно, этот золотой миллиард неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счёт грабежа других народов — и в Азии, и в Африке», — заявил он.

Российский лидер выразил уверенность, что западные страны не могут предложить миру модель будущего и поэтому панически боятся, что другие государства могут представить свои варианты нового мироустройства.

Кроме того, Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования золотого миллиарда населения планеты.

20 июля Путин принимает участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Тема дискуссии — «Сильные идеи для нового времени». RT ведёт прямую трансляцию.