Кадыров рассказал о планах по «демилитаризации стран НАТО»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации стран Североатлантического альянса.
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал Кадыров в Telegram.
Ранее Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе.
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