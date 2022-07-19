Кадыров рассказал о планах по «демилитаризации стран НАТО»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации стран Североатлантического альянса.
Кадыров рассказал о планах по «демилитаризации стран НАТО»
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе.

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