Кадыров рассказал о планах по «демилитаризации стран НАТО»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации стран Североатлантического альянса.

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе.