Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе

Короткая ссылка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе.
Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

В своём Telegram-канале он высмеял фотографию, на которой запечатлены трансгендерные адмирал США Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон.

По его словам, именно эти «ценности» Запад «пытается пропагандировать по всем фронтам».

Кадыров добавил, что подобное принудительное навязывание «дало свои плоды» на Украине. Он обратил внимание на официальные аккаунты украинских властей и публикации государственных СМИ Украины, отметив, что «всё пропитано этой мерзкой идеей».

При этом Кадыров заявил, что в России никогда такого не будет. Он отметил, что в России защищают естественные и здоровые человеческие ценности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram прокомментировала фотографию Левина и Бринтона. Дипломат предложила пользователям ответить себе на вопрос о ценностях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить