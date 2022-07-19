Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о пропаганде ЛГБТ-ценностей на Западе.

В своём Telegram-канале он высмеял фотографию, на которой запечатлены трансгендерные адмирал США Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон.

По его словам, именно эти «ценности» Запад «пытается пропагандировать по всем фронтам».

Кадыров добавил, что подобное принудительное навязывание «дало свои плоды» на Украине. Он обратил внимание на официальные аккаунты украинских властей и публикации государственных СМИ Украины, отметив, что «всё пропитано этой мерзкой идеей».

При этом Кадыров заявил, что в России никогда такого не будет. Он отметил, что в России защищают естественные и здоровые человеческие ценности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram прокомментировала фотографию Левина и Бринтона. Дипломат предложила пользователям ответить себе на вопрос о ценностях.