Захарова прокомментировала фотографию трансгендерного адмирала США и его коллеги

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Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram прокомментировала фотографию, на которой запечатлены адмирал США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон. Дипломат предложила пользователям ответить себе на вопрос о ценностях.
Захарова прокомментировала фотографию трансгендерного адмирала США и его коллеги
  • РИА Новости

«Трансгендерный адмирал США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон в посольстве Франции на приёме в честь Дня взятия Бастилии. Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или всё-таки за свои посражаемся?» — написала она.

В январе 2021 года президент США Джо Байден отменил введённый экс-главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в Вооружённых силах США.

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