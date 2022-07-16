Захарова прокомментировала фотографию трансгендерного адмирала США и его коллеги

Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram прокомментировала фотографию, на которой запечатлены адмирал США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон. Дипломат предложила пользователям ответить себе на вопрос о ценностях.

«Трансгендерный адмирал США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон в посольстве Франции на приёме в честь Дня взятия Бастилии. Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или всё-таки за свои посражаемся?» — написала она.

В январе 2021 года президент США Джо Байден отменил введённый экс-главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в Вооружённых силах США.