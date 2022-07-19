Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов

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Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов компании.
Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов
  • Gettyimages.ru
  • © Charles O'Rear

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций ЕС.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление Сийярто о том, что новый пакет антироссийских санкций ЕС включает запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, но не содержит запретов на транспортировку энергоносителей и не касается Газпромбанка.

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