Израиль нанёс удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел из пулемёта

Армейская авиация Израиля нанесла авиаудар по военному посту палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел из пулемёта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Ранее сегодня в населённом пункте Нетив-ха-Асара была обнаружена пуля. После расследования было установлено, что сегодня утром эта пуля была выпущена из пулемёта с территории сектора Газа и попала в промышленное здание. В ответ истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газа», — говорится в заявлении военных.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что прототип системы ПРО на базе «Железного купола» успешно испытали в США.