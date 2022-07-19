Израиль нанёс удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел из пулемёта
- AP
- © Hatem Moussa
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
«Ранее сегодня в населённом пункте Нетив-ха-Асара была обнаружена пуля. После расследования было установлено, что сегодня утром эта пуля была выпущена из пулемёта с территории сектора Газа и попала в промышленное здание. В ответ истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газа», — говорится в заявлении военных.
Ранее Минобороны Израиля сообщило, что прототип системы ПРО на базе «Железного купола» успешно испытали в США.