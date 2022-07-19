Израиль нанёс удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел из пулемёта

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Армейская авиация Израиля нанесла авиаудар по военному посту палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел из пулемёта.
Израиль нанёс удар по военному объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел из пулемёта
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Ранее сегодня в населённом пункте Нетив-ха-Асара была обнаружена пуля. После расследования было установлено, что сегодня утром эта пуля была выпущена из пулемёта с территории сектора Газа и попала в промышленное здание. В ответ истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газа», — говорится в заявлении военных.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что прототип системы ПРО на базе «Железного купола» успешно испытали в США.

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