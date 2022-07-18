Минобороны Израиля: прототип системы ПРО на базе «Железного купола» успешно испытали в США

Минобороны Израиля сообщило, что прототип системы ПРО на базе «Железного купола» успешно испытали в США.

«Корпус морской пехоты США успешно испытал прототип ПВО на базе «Железного купола», — цитирует РИА Новости сообщение израильского Минобороны.

Отмечается, что боевые стрельбы проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

В начале июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что страна хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол».

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в конгрессе прокомментировала возможность появления на Украине системы ПРО «Железный купол», заявив, что нельзя просто щёлкнуть пальцами, чтобы система появилась.