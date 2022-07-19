Инфляция в Австрии достигла максимума за последние 47 лет

По итогам июня годовая инфляция в Австрии стала рекордной за последние 47 лет и составила 8,7%, следует из данных федерального статистического управления Statistik Austria.

Отмечается, что на общий уровень инфляции повлиял рост цен на топливо, продукты, бытовую электроэнергию и рестораны.

«При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года», — заявил гендиректор Statistik Austria Тобиас Томас.

Инфляция в Австрии по итогам апреля достигла 7,2% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с октября 1981 года.

Канцлер Австрии Нехаммер отметил, что в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь.