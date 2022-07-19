Посол Келин заявил, что британские военные не намерены развязывать войну с Россией

Британские военные вряд ли станут развязывать прямую войну с Россией, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол в Лондоне Андрей Келин.

«Что касается способности развязать войну, то я не думаю. Профессиональные военные здесь меньше подвержены политическим лозунгам, они относятся к войне очень серьёзно», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин в интервью журналу The Economist заявил, что британские военные сохраняют возможности для контактов с российскими коллегами.

Обозреватель The Times Эдвард Лукас отметил, что в случае конфликта у Британии не хватит боеприпасов.