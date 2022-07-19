Посол Келин заявил, что британские военные не намерены развязывать войну с Россией

Короткая ссылка
Британские военные вряд ли станут развязывать прямую войну с Россией, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол в Лондоне Андрей Келин.
Посол Келин заявил, что британские военные не намерены развязывать войну с Россией
  • AP
  • © Boris Grdanoski

«Что касается способности развязать войну, то я не думаю. Профессиональные военные здесь меньше подвержены политическим лозунгам, они относятся к войне очень серьёзно», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин в интервью журналу The Economist заявил, что британские военные сохраняют возможности для контактов с российскими коллегами.

Обозреватель The Times Эдвард Лукас отметил, что в случае конфликта у Британии не хватит боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить