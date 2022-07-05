Вооружённые силы Великобритании плохо оснащены, говорится в колонке обозревателя The Times Эдварда Лукаса.

«Кошмар для каждого солдата грозит Вооружённым силам Великобритании в случае войны с Россией», — говорится в материале.

По словам Лукаса, общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает оснащения и боеприпасов для выполнения своей главной военной задачи.

В статье говорится, что на прошедшей ранее военной конференции отмечалось, что в случае реального столкновения с Россией у британских вооружённых сил «при российской скорострельности» боеприпасы закончатся за два дня.

Бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор прокомментировал поддержку Украины со стороны Запада. Он выразил мнение, что «резервы и возможности оборонной промышленности ограниченны, ясно, что само НАТО не допускало мысли, что в Европе начнётся долгий конфликт».