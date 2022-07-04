Бывший глава чешской разведки Шандор: НАТО оказалось не готово к долгой поддержке Украины

Бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор прокомментировал поддержку Украины со стороны Запада.

В беседе с Parlamentní listy он выразил мнение, что «резервы и возможности оборонной промышленности ограниченны, ясно, что само НАТО не допускало мысли, что в Европе начнётся долгий конфликт».

«Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны. Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад», — цитирует его РИА Новости.

Шандор добавил, что теперь оружия в случае конфликта не хватит у самой Чехии. К тому же премьер страны Петр Фиала недавно признал, что помочь Киеву больше нечем.