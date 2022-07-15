Начальник штаба обороны Британии: Лондон сохраняет возможности для контактов с Москвой

Британские военные сохраняют возможности для контактов с российскими коллегами. Об этом в интервью журналу The Economist заявил начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства адмирал Тони Радакин.

«Наши контакты с Москвой не такие прочные и не такие чёткие, как в годы Холодной войны, однако у нас по-прежнему есть способы контактировать с Россией, а у них — с нами», — заявил он.

Британское военное командование по-прежнему исходит из того, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО и начинать ядерную войну, отметил Радакин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет победителя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность, что Соединённые Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.