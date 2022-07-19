В МИД Китая назвали недопустимыми угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал недопустимыми угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона.

Об этом он сказал, комментируя заявление Госдепа США о том, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России обойти санкции.

«Китай в украинском вопросе всегда придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира и справедливости, мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений со стороны Китая «дорого обойдутся» Пекину.

По его словам, американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И на Бали в рамках саммита G20 уже передал китайской стороне такой «сигнал».