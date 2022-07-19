Володин назвал деградацией предложение МВД Эстонии «заняться» недружественными гражданами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал новым уровнем деградации политики предложение главы эстонского МВД «заняться» эстонскими гражданами, которые «недружественно настроены в отношении Эстонии и Украины».

Он подчеркнул, что никто из глав европейских государств, Европарламента, ПАСЕ или ОБСЕ не возмутился и не осудил эстонские власти за человеконенавистническую позицию.

«Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал Володин в своём Telegram.

Спикер Госдумы также напомнил о другом предложении главы эстонского МВД, в котором политик предложил запретить владение оружием россиянам и белорусам.

«О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население», — добавил Володин.

Ранее СМИ сообщали, что Союз владельцев оружия предлагает внести поправки в Закон об оружии, согласно которым владеть им в будет позволено только эстонцам, гражданам стран — членов ЕС и НАТО.

В организации также призвали немедленно приостановить действие соответствующих разрешений на владение оружием, выданных гражданам России или союзных ей стран.

28 июня российский МИД рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок в Эстонию в связи с «откровенно враждебным отношением к России и её гражданам».

Российский посол в республике Владимир Липаев в эфире «России 24» отметил, что атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии усилиями руководства страны.