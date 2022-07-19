Посол России анонсировала переговоры о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

В скором времени могут начаться переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, заявила посол России в стране Людмила Воробьёва.

«Сейчас мы находимся на пороге запуска переговоров между ЕАЭС и Индонезией о создании зоны свободной торговли», — сказала она РИА Новости.

По словам дипломата, соответствующее решение было принято Высшим советом ЕАЭС — остался вопрос практической реализации.

Воробьёва выразила надежду, что процесс будет запущен до конца года.

Ранее гонконгское издание South China Morning Post писало, что президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран.

По словам Воробьёвой, на министерской встрече G20 на Бали для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым образовалась очередь из представителей стран.