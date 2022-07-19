Посол России Воробьёва: на встрече G20 на Бали на переговоры с Лавровым стояла очередь

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На министерской встрече G20 на Бали для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым образовалась очередь из представителей стран, заявила посол России в Индонезии Людмила Воробьёва.

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — цитирует РИА Новости Воробьёву.

По её словам, позиция партнёров по G20 конструктивна, за исключением стран G7.

Она отметила, что обстановка на встрече была напряжённой, но «без эксцессов».

Ранее гонконгское издание South China Morning Post писало, что президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что позиция ЕС по вопросу Украины пока не преобладает среди стран G20.

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