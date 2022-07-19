МИД: саммит России, Ирана и Турции позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы

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Встреча руководителей России, Ирана и Турции 19 июля в Тегеране позволит им обсудить все интересующие вопросы, сообщил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.
МИД: саммит России, Ирана и Турции позволит лидерам обсудить все интересующие вопросы
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Предстоит очень важная встреча на высшем уровне в Тегеране с участием руководителей России, Турции и Ирана. Этот формат мы называем астанинским, в своё время он создавался в том числе для взаимодействия этих ведущих стран в интересах сирийского урегулирования. Сегодня, как и любой саммит, он должен позволить по решению участников обсудить все интересующие эти три страны вопросы», — цитирует его ТАСС.

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что международная организация будет следить за саммитом России, Ирана и Турции.

Как отмечали в Кремле, на саммите в Иране с участием президента России Владимира Путина планируется обсудить меры по окончательной ликвидации очага международного терроризма в Сирии.

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