ООН 19 июля будет следить за саммитом России, Турции и Ирана

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Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что международная организация 19 июля будет следить за саммитом России, Ирана и Турции.
ООН 19 июля будет следить за саммитом России, Турции и Ирана
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«У нас нет каких-либо особых ожиданий от этой встречи применительно к процессу переговоров по зерну, которые являются отдельной темой. Но, конечно, мы следим за развитием событий и за их результатами. Мы приветствуем любую координацию между основными участниками данных дискуссий», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите в Тегеране с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.

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