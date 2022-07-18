ООН 19 июля будет следить за саммитом России, Турции и Ирана

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что международная организация 19 июля будет следить за саммитом России, Ирана и Турции.

«У нас нет каких-либо особых ожиданий от этой встречи применительно к процессу переговоров по зерну, которые являются отдельной темой. Но, конечно, мы следим за развитием событий и за их результатами. Мы приветствуем любую координацию между основными участниками данных дискуссий», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите в Тегеране с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.