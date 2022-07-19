Журналист Бонзе: ЕС ждёт кризис из-за провальной политики и санкций
По словам Бонзе, ситуация в Европе была напряжённой ещё до украинского кризиса: перегрев энергетического рынка, рост инфляции.
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и ещё большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы», — пишет журналист.
Он отметил, что Евросоюз идёт к «мегакризису».
Ранее глава МИД Венгрии рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций ЕС.