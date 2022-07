Axios: Совет Пулитцеровской премии не будет отбирать приз у газет NYT и WP

Совет Пулитцеровской премии отклонил требование экс-президента США Дональда Трампа отобрать награды у газет Washington Post и New York Times, сообщает Axios.

Отмечается, что Трамп требовал отозвать премии, так как считал тексты газет «политически мотивированным фарсом».

«В обзорах в качестве выводов указано, что ни выдержки, ни заголовки, ни утверждения в статьях победителей не были дискредитированы фактами, открывшимися после присуждения наград», — говорится в сообщении.

Совет премии постановил, что причин удовлетворить требование экс-президента США нет.

3 октября 2021 года стало известно, что Трамп требует отобрать Пулитцеровские премии у газет The New York Times и The Washington Post, вручённые им в 2018 году за статьи о расследовании «российского вмешательства» и якобы сговора Трампа с Россией.