Вице-президент Харрис: оружия в США больше, чем людей

В США больше оружия чем людей, и оно угрожает главным образом темнокожим, заявила американский вице-президент Камала Харрис.

«Количество оружия, произведённого в этой стране, утроилось за последние 20 лет. Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей», — приводит РИА Новости слова Харрис на встрече национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США.

По её словам, темнокожие составляют большую часть жертв вооружённых нападений.

Ранее президент США Джо Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной ёмкости, а также ужесточить правила владения оружием.