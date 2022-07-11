Байден пообещал ужесточить правила владения оружием в США

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Президент США Джо Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной ёмкости, а также ужесточить правила владения оружием.
Байден пообещал ужесточить правила владения оружием в США
  • AP

«Штурмовое оружие необходимо запретить. Оно было запрещено... Этот запрет был снят в 2004 году. Я полон решимости вновь запретить такое оружие и магазины повышенной ёмкости — на 30 патронов», — цитирует его РИА Новости.

Байден отметил, что планирует узаконить новую норму — хранение оружия только в сейфах, а также ввести наказание для владельцев, которые оставляют его без присмотра — это коснётся и тех случаев, когда оружие будет использовано кем-то в преступных целях.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, ещё 24 пострадали.

В начале июля власти штата Нью-Йорк приняли решение об ужесточении правил хранения оружия.

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