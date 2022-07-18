Reuters: Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажоре

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Германский энергетический концерн Uniper получил от «Газпрома», в котором компания объявляет о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, пишет агентство Reuters.
Reuters: Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажоре
  • AFP
  • © LENNART PREISS

«Uniper, крупнейший импортёр российского газа в Германии, оказался среди клиентов, которые заявили, что получили письмо», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев по этому поводу не приводится.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российский «Газпром» предупредил о форс-мажоре с поставками газа в Европу по крайней мере одному крупному покупателю.

Как отмечается в материале, об этом свидетельствует письмо «Газпрома», датированное 14 июля.

Компания Uniper также заявила, что начала отбор газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России. Клиенты уведомлены о возможном повышении цен.

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