Reuters: Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажоре

Германский энергетический концерн Uniper получил от «Газпрома», в котором компания объявляет о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, пишет агентство Reuters.

«Uniper, крупнейший импортёр российского газа в Германии, оказался среди клиентов, которые заявили, что получили письмо», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев по этому поводу не приводится.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российский «Газпром» предупредил о форс-мажоре с поставками газа в Европу по крайней мере одному крупному покупателю.

Как отмечается в материале, об этом свидетельствует письмо «Газпрома», датированное 14 июля.

Компания Uniper также заявила, что начала отбор газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России. Клиенты уведомлены о возможном повышении цен.