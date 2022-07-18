Сирийская армия укрепила позиции в Алеппо и Ракке в ожидании операции ВС Турции

Сирийская армия направила дополнительные силы, в том числе бронетехнику и воинские подкрепления, на север провинций Ракка и Алеппо для отражения возможных атак турецких войск и наёмников, сообщает агентство SANA.

«Армейцы укрепляют позиции в городах Айн-Иса и Айн эль-Араб в провинциях Ракка и Алеппо», — говорится в сообщении.

Эта мера принимается в рамках шагов государства «для установления безопасности и стабильности на всей территории Сирии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее анонсировал проведение в Сирии операции, которую «поймёт» международное сообщество.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.