Сирийская армия укрепила позиции в Алеппо и Ракке в ожидании операции ВС Турции
«Армейцы укрепляют позиции в городах Айн-Иса и Айн эль-Араб в провинциях Ракка и Алеппо», — говорится в сообщении.
Эта мера принимается в рамках шагов государства «для установления безопасности и стабильности на всей территории Сирии».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее анонсировал проведение в Сирии операции, которую «поймёт» международное сообщество.
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.