Tages-Anzeiger: Швейцария отказала в приёме на лечение военных с Украины

Короткая ссылка
Власти Швейцарии отказали на запрос по линии НАТО о приёме на лечение украинских военных и гражданских лиц, которые получили ранения в результате боевых действий, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.
Tages-Anzeiger: Швейцария отказала в приёме на лечение военных с Украины
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По данным издания, такой запрос Швейцария получила в мае от структуры НАТО — Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.

Швейцарские кантоны выразили готовность помочь пострадавшим, но Координационная медицинская служба швейцарской армии, МИД и Федеральный департамент общественного здравоохранения приступили к анализу запроса, а в середине июня МИД заявил другим ведомствам, что отказал в приёме по юридическим и практическим причинам, пишет РИА Новости.

Главным аргументом для министерства стало возможное нарушение статуса нейтрального государства, говорится в материале.

Кроме того, «отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно», отметила замминистра иностранных дел страны Йоханнеса Матиасси.

В начале июня стало известно, что Государственный секретариат Швейцарии по экономике запретил Дании передавать Украине бронемашины Piranha III, произведённые швейцарской фирмой Mowag.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить