Tages-Anzeiger: Швейцария отказала в приёме на лечение военных с Украины
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По данным издания, такой запрос Швейцария получила в мае от структуры НАТО — Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.
Швейцарские кантоны выразили готовность помочь пострадавшим, но Координационная медицинская служба швейцарской армии, МИД и Федеральный департамент общественного здравоохранения приступили к анализу запроса, а в середине июня МИД заявил другим ведомствам, что отказал в приёме по юридическим и практическим причинам, пишет РИА Новости.
Главным аргументом для министерства стало возможное нарушение статуса нейтрального государства, говорится в материале.
Кроме того, «отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно», отметила замминистра иностранных дел страны Йоханнеса Матиасси.
В начале июня стало известно, что Государственный секретариат Швейцарии по экономике запретил Дании передавать Украине бронемашины Piranha III, произведённые швейцарской фирмой Mowag.