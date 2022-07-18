Tages-Anzeiger: Швейцария отказала в приёме на лечение военных с Украины

Власти Швейцарии отказали на запрос по линии НАТО о приёме на лечение украинских военных и гражданских лиц, которые получили ранения в результате боевых действий, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

По данным издания, такой запрос Швейцария получила в мае от структуры НАТО — Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы.

Швейцарские кантоны выразили готовность помочь пострадавшим, но Координационная медицинская служба швейцарской армии, МИД и Федеральный департамент общественного здравоохранения приступили к анализу запроса, а в середине июня МИД заявил другим ведомствам, что отказал в приёме по юридическим и практическим причинам, пишет РИА Новости.

Главным аргументом для министерства стало возможное нарушение статуса нейтрального государства, говорится в материале.

Кроме того, «отличить гражданских лиц от солдат практически невозможно», отметила замминистра иностранных дел страны Йоханнеса Матиасси.

В начале июня стало известно, что Государственный секретариат Швейцарии по экономике запретил Дании передавать Украине бронемашины Piranha III, произведённые швейцарской фирмой Mowag.